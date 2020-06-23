Украинский политик оценил шансы на победу в случае войны с Россией

Украине никогда не удастся победить Россию, а поэтому стоит найти устраивающий всех компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Об этом сообщают "Известия".

По его словам, неспособность Украины одолеть своего соседа в случае войны можно доказать "математически". Однако, несмотря на сложные взаимоотношения, страны могут прийти к консенсусу даже сегодня.

"Можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", – сказал Червоненко.

Также министр раскритиковал идею строительства стены на границе Украины и России. По его словам, проект бесполезен, и преодолеть преграду смогут даже дикие животные.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги", – добавил Червоненко.

Напомним, что проект "Стена" был задуман еще в 2014 году на фоне обострения российско-украинских отношений. Тогда ее планировали закончить к 2018 году, однако позже проект продлили до 2025 года.