Украинский политик оценил шансы на победу в случае войны с Россией

Украине никогда не удастся победить Россию, а поэтому стоит найти устраивающий всех компромисс, заявил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко. Об этом сообщают "Известия".
По его словам, неспособность Украины одолеть своего соседа в случае войны можно доказать "математически". Однако, несмотря на сложные взаимоотношения, страны могут прийти к консенсусу даже сегодня.
"Можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", – сказал Червоненко.
Также министр раскритиковал идею строительства стены на границе Украины и России. По его словам, проект бесполезен, и преодолеть преграду смогут даже дикие животные.
"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом… Просто ржали, как цинично можно воровать деньги", – добавил Червоненко.
Напомним, что проект "Стена" был задуман еще в 2014 году на фоне обострения российско-украинских отношений. Тогда ее планировали закончить к 2018 году, однако позже проект продлили до 2025 года.
Комментарии
Если им НАТО будет помогать и Пендосы, то шансы не плохие
Жалко что мы "потеряли" Украину. Сейчас ещё многих людей из Украины и России связывают дружеские и родственные связи. Но пройдёт ещё лет 10-20 и они нам будут не роднее чем болгары или французы. Подрастает молодое поколение, которому исторические связи Украины и России вообще по барабану.
И самое противное, что никакие попытки сгладить ситуацию не предпринимаются ни с нашей ни тем более с их стороны.
23.06.2020 11:27
- гость -
Увы, это печально. Но когда говорят "мы потеряли" и прогнозируют дальнейший раскол, хочется всего лишь обратить внимание на то, что антироссийское идеологическое перевоспитание, которое официальный Киев послушно принял от своих "кураторов" и с усердием внедряет, никак не повод упрекать нас в том, что мы что-то там не сделали, чтобы этому противодействовать. Ведь они не подопечные воспитанники, а мы не учителя - мы равнозначные взрослые люди, которые выбирают свой путь. А уж о молодежи, которая формируется по нынешним идеологическим лекалам, и говорить не приходится. Если уж родители не могут или не хотят передать им своё понимание и отношение к нам, то со стороны этого и подавно не сделать.
Что до "войны", то это глупость несусветная. Я бы ещё понял принуждение к миру всяких отбросов из нацибатов или солдат удачи, записывающихся по контракту. Но воевать с теми, кого силком загнали в ВСУ по угрозой расправы, или с гражданским населением, как это делают сейчас атошники на Донбассе - это полный и недопустимый абсурд.
11:40
Guest
Я вас вспомнил, вы любите цитировать Гитлера.
гостю 11-21
вот только если ты еще подмогнешь незалежной, тогда может у них надежда и появится!