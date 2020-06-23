"Смертельная" пауза была недолгой. Еще три человека с COVID-19 умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил еще о трех летальных случаях среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.
Таким образом, на 23 июня известно о 58 умерших с коронавирусом в регионе. 29 человек скончались от COVID-19, 26 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
Напомним, накануне, 22 июня, оперштаб сообщил, что впервые за долгое время в регионе за сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода среди "ковидных" пациентов.
Как уже писал amic.ru, средний возраст умерших от коронавируса в Алтайском крае превышает 50 лет. Лишь один скончавшийся был младше.
Комментарии
Что то не получается преподнести подарок губернатору под обнуление.
Эффективный ли он управленец, если не способен побороть в Алтайском крае какой то вирус? Вон, Собянин смог.
А чего вы хотите то, у Собянина почти безграничные финансовые возможности, а у нашего юродивого максимум "трешник" за пазухой!!!!!!!!!
Что у нас косоглазые трутся после такой подлянки???
У знакомых пропало обоняние, была температура 37 с копейками пару дней.
Сдали анализ на ковид сами за свои деньги - отрицательно.
То ли ошибка анализа, то ли параллельно другое орви прицепили.
Сидят дома трясутся, мечтают чтобы этими симптомами и ограничилось
Сдали анализ на ковид сами за свои деньги - отрицательно.
То ли ошибка анализа, то ли параллельно другое орви прицепили.
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Писали же, что тем способом, каким берутся анализы, можно определить инфекцию на начальной стадии заболевания. Горло заболело - горло полечили, а потом или сразу вирус попадает в легкие и определить можно только компьютерная томография легких.
Короче как только попал на ИВЛ, все считай конец, покажите статистику сколько вывели посли ИВЛ, борцы зреновы, лечат только безсимптомных
Амик, сделайте опросник по ковиду с множественным выбором.
ответы типа:
- переболел/болею сам, о болезни сообщал
- переболел/болею сам, о болезни НЕ сообщал
- переболели/болеют знакомые/родственники
- есть умершие среди знакомых/родственников
- никто из близкого окружения не болеет
еще дополните. Если тысячи людей ответят, какая-то статистика неофициальная соберется...
Короче как только попал на ИВЛ, все считай конец, покажите статистику сколько вывели посли ИВЛ, борцы зреновы, лечат только безсимптомных
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очень мало, низкая выживаемость, около 20%