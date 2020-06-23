"Смертельная" пауза была недолгой. Еще три человека с COVID-19 умерли в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с коронавирусом сообщил еще о трех летальных случаях среди пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19.

Таким образом, на 23 июня известно о 58 умерших с коронавирусом в регионе. 29 человек скончались от COVID-19, 26 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.

Напомним, накануне, 22 июня, оперштаб сообщил, что впервые за долгое время в регионе за сутки не зарегистрировали ни одного летального исхода среди "ковидных" пациентов.

Как уже писал amic.ru, средний возраст умерших от коронавируса в Алтайском крае превышает 50 лет. Лишь один скончавшийся был младше.