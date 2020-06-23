Уникальный Центр ядерной медицины открылся в Алтайском крае

Техническое открытие Центра ядерной медицины (центра позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центра) состоялось в Барнауле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ООО "ЛДЦ МИБС-Барнаул" Ирину Кригер. Учреждение специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний.

Напомним, центр начали строить в регионе в 2017 году. Медучреждение предполагает работу в рамках государственно-частного партнерства. Так, регион предоставляет земельный участок с коммуникациями и будет оплачивать лечение пациентов за счет ОМС. Внебюджетные инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

По словам Кригер, пока в центре не хватает сотрудников. Из необходимых 50 есть только 20. Дело в том, что многие пошли работать в ковидный госпиталь. Сейчас в медучреждении ждут возвращения персонала и параллельно набирают новый.