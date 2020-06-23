Решение по выплатам на детей от 16 до 18 лет еще не принято

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей хотят распространить на детей от 16 до 18 лет. С таким предложением к правительству РФ обратились представители Совета Федерации. Однако окончательного решения по данному вопросу до сих пор не было. Об этом во время пресс-конференции рассказала Наталья Оськина, министр соцзащиты Алтайского края.

"В настоящий момент вопрос еще не решен. Но мы знаем о том, что Совет Федерации собрал все предложения регионов, поддержал их, отправил эту инициативу также на рассмотрение президента. Каждый раз, когда у нас спрашивают о достаточности мер поддержки в период пандемии для семей с детьми, мы указываем, что считаем необходимым расширить категорию получения выплаты в размере 10 тысяч и для детей от 16 до 18 лет. Как только на федеральном уровне это решение будет принято, мы обязательно проинформируем жителей Алтайского края", – пояснила Наталья Оськина во время пресс-конференции 23 июня.

Напомним, с 1 июня семьи начали получать разовые выплаты на детей от 3 до 16 лет. Однако многие россияне, в том числе жители Алтайского края, возмутились тем, что дети от 16 до 18 лет не попали в эту категорию, хотя все еще учатся в школе.

В мае Министерство соцзащиты региона обратилось в федеральное ведомство с предложением распространить эту выплату и на детей старше 16 лет. Так поступили и другие регионы страны. И по предложению субъектов Совет Федерации выступил с предложением увеличить возраст детей для единовременной выплаты и дать возможность получить эти деньги тем, кто учится в общеобразовательных организациях.