Жители одного из сел Алтайского края жалуются на искусственные пылевые бури

Фото: газета "Наш город Заринск"

Село Тягун Заринского района Алтайского края накрывает пылевыми бурями из-за работы дробилки механизированного карьера, сообщает газета "Наш город Заринск".

На фотографиях видно, как песок буквально стоит в воздухе, образовывая плотную пылевую завесу. Причина появления подобного явления – расположенный неподалеку Тягунский механизированный карьер. В нем работает дробилка, поднимающая в воздух столп перемолотого песка, который ветром сносит в жилой район.

Сельчане не предлагают закрывать само предприятие, однако просят найти пути решения проблемы и избавить их от необходимости постоянно дышать пылью.