Бийчане убрались на запущенной детской площадке, которую открывала Наталья Водянова

Житель Бийска Никита Курбатов на своей странице в Instagram рассказал о печальной судьбе детской площадки в парке Строителей. Некогда она была одной из лучших в городе, но ее захламили хулиганы.

"Малолетние вандалы все крушат и вырывают лавочки с корнем, мусора – просто горы", – написал Курбатов и пригласил неравнодушных жителей города помочь ему в уборке.

На призыв откликнулись четыре человека. Под дождем за три с половиной часа им удалось полностью избавиться от мусора. Все отходы сгрузили в десять больших мусорных пакетов по 120 литров.

Напомним, топ-модель Наталья Водянова открыла эту площадку в 2009 году в рамках проекта фонда "Обнаженные сердца".