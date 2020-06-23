Глава Росстата рассказал, как в Кремле реагируют на "негативную статистику"

Администрация президента России и правительство РФ конструктивно реагируют на "негативную статистику". Об этом РБК рассказал глава Росстата Павел Малков.

"Все реагируют конструктивно. Это данные, которые применяются при принятии решений. Мы их предоставляем, их используют. При необходимости даем дополнительные пояснения", – объяснил Малков.

Глава агентства добавил, что ведомство стремится следовать международным правилам и стандартам, в частности обеспечивать равный доступ всех потребителей к информации. Такой подход, по его мнению, не противоречит тому, что некоторое число лиц может получать пререлизы – статистические сведения перед их публикацией.