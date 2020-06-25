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Кризис как стимул для развития: бухгалтерская компания дала советы предпринимателям

, ИА "Амител"
Как выявить слабые места, "токсичных" работников, сделать выводы и улучшить производство

Пандемия негативно отразилась на многих направлениях бизнеса. Но проблемы заставляют предпринимателей пересмотреть стратегию компании и искать новые стимулы для развития. При правильном подходе можно выявить слабые места, оптимизировать бизнес-процессы и приобрести новых партнеров. Как выжить в кризис и обезопасить себя от потерь, рассказали в неравнодушной бухгалтерской компании Head&Heart

"То, о чем предприниматели только задумывались или планировали сделать когда-либо в будущем, стало необходимостью. Например, общепит давно планировал развозную торговлю, но организовывать было некогда – а пришлось. Бьюти-сфера начала продвигаться онлайн и продавать мастер-классы и вебинары. Также бизнес открывает новые направления. Так, некоторые строительные компании параллельно запускают интернет-магазины стройматериалов", – делятся наблюдениями в бухгалтерской компании Head&Heart.

Автоматизация

Это упрощает контроль работы и взаимодействие с клиентами. Например, для розничной торговли – это выход на интернет-площадки: соцсети, онлайн-магазины. Для оптовой торговли – автоматизация через CRM-системы. Это возможность работать в любом месте, без привязки к офису. Для производственной сферы подойдет оборудование, способное увеличить объем производства. В любой отрасли можно найти способ автоматизировать бизнес-процессы.

Открытие новых направлений

Даже для крупного бизнеса дополнительное направление – это большой плюс к стабильности. Оно может дополнять уже существующее дело или быть его результатом. Вариантов много: к услугам добавить продажу товаров, проводить мастер-классы и обучение по теме. В общепите, например, можно организовать открытые уроки по приготовлению блюд – даже онлайн. 

Поиск лучших сотрудников 

Один из главных факторов успешного бизнеса – это заинтересованный результатом персонал, способный делать качественный продукт. Кризис помогает выявить работников, которые тянут бизнес на дно.

Тщательный анализ  

Государство дает льготы пострадавшим отраслям, и на данном этапе нужно принимать всю возможную помощь. Но важно думать о том, что поможет именно вашей компании. Каждый бизнес индивидуален, как отдельный живой организм. Необходимо проанализировать абсолютно все: от самого продукта или услуги до конечного потребителя – все этапы, все точки контакта, все возможные источники продаж; оценить риски, поставить цели.

Неравнодушная бухгалтерская компания Head&Heart

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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