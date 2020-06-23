За сутки в России выявлено 7425 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии зарегистрировано 599 705 больных. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как отметили в организации, снижение числа новых инфицированных наблюдается уже пятый день подряд, а кривая заболеваемости медленно падает.

На 23 июня из больниц было выписано 12013 пациентов, всего за время пандемии выздороветь успели 356 429 жителей страны. За сутки с подтвержденным коронавирусом умерли еще 153 человека, общее число летальных исходов достигло 8359.

Напомним, что за сутки в Алтайском крае было выявлено 74 новых случая заражения COVID-19, общее число заразившихся в регионе теперь составляет 3445 человек.