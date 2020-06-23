В Барнауле начали приемку детских загородных лагерей

22 июня состоялась приемка детского загородного лагеря "Медвежонок". Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.

Комиссия проверила пожарную сигнализацию, пищеблок, медпункт, спальные корпуса и игровые комнаты. По итогам замечаний к лагерю не было.

"На один сезон в лагерь заедет порядка 100 детей. Для того чтобы смогло отдохнуть максимальное количество детей, мы делаем четыре сезона. В этом году дети будут отдыхать по программе "Софт-скилс" (гибкие навыки), которая включает в себя большое количество мастер-классов. Первая смена будет посвящена театральному искусству с постановочными спектаклями, гримерами и сценаристами", – сообщила начальник лагеря Анна Овчаренко.

На данный момент планируется открыть все семь загородных лагерей центра "Каникулы": "Медвежонок", "Соснячок", "Спутник-2", "Маяк", "Парус", "Звездный" и "Дружных". Ориентировочная дата открытия – 1 июля.