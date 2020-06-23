Отцы в Алтайском крае оказались честны в вопросе получения "путинских" выплат на детей

В Алтайском крае не зарегистрировали ни одной жалобы на то, что отцы присвоили себе пособие на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом во время онлайн-брифинга 23 июня рассказала начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты региона Оксана Кудинова.

Ранее в различных регионах России фиксировали случаи, когда отцы, фактически давно не живущие с семьями и не оказывающие детям материальной поддержки, успевали оформить пособие в 10 тысяч рублей раньше матерей и забрать деньги себе.

Как уже сообщал amic.ru, выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет в качестве материальной поддержки ранее поручил президент Владимир Путин. Деньги могут получить семьи независимо от уровня дохода. Для оформления выплаты достаточно подать заявку через сайт "Госуслуги".