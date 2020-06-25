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"Другого выхода нет". Застройщик "треснувшего" дома в Барнауле судится с чиновниками

, ИА "Амител"
Многоквартирный дом на ул. Балтийской, 96, три года стоит пустым
Дом на ул. Балтийской, 96 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дом на ул. Балтийской, 96 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Собственники квартир в доме № 196 на ул. Балтийской почти три года ждут заселения. Многоэтажку построили еще в 2017 году, но до сих пор не могут сдать в эксплуатацию: государственная инспекция Алтайского края не принимает объект, в котором много недоделок. Девелопер настаивает: все выполнено в пределах строительных норм, претензии инспекторов необоснованны, а потому все должен решить суд. Но дольщики опасаются: дело может затянуться, тогда квартир им не видать еще год.

"Это вообще несерьезно"

Семья Натальи Чвановой вложила в жилье на ул. Балтийской, 96, маткапитал и ипотеку. Почти три года они исправно платят банку, но жить в квартире не могут: заселиться в дом нельзя, пока его официально не введут в эксплуатацию. Даже если в многоэтажке есть электричество, вода, отопление, работает лифт. Наталья считает, что ее семье еще повезло, в отличие от других пайщиков*.

*Дом на ул. Балтийской, 96, построен на средства пайщиков, которые создали жилищно-строительный кооператив "Балтийский". По договорам ЖСК покупатель приобретает не квадратные метры, а паи. Деятельность ЖСК контролируют уполномоченные органы исполнительной власти. С 1 июля 2019 года создавать ЖСК для строительства многоквартирных домов запрещено.
"Нам есть где жить, а большинству покупателей нет. У нас есть пайщица, бабушка, которой за 80 лет, она приехала из Киргизии. Сначала она снимала квартиру, тратила деньги, оставленные на ремонт. Когда средств не осталось, переехала к родственникам. Теперь ютятся все вместе. Мы к кому только не обращались, даже президенту писали. Но дом до сих пор не сдали", – говорит Наталья.

Впервые извещение о завершении строительства в краевую госинспекцию застройщик подал в 2017 году, когда завершил работы. Но чиновники дом не приняли и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдали: инспекторы посчитали, что проживать в доме опасно.

Проверка инспекции показала, что стены двух подъездов здания покрыты трещинами, а из-за нарушений в строительстве фундамента сваи дома сместились.

Руководитель ЖСК Виктор Майзингер не отрицает: эти нарушения действительно были допущены при строительстве, компания даже заплатила государству штраф. Но вины застройщика, по его словам, тут нет, а здание покрылось трещинами из-за ошибок в проекте дома: специалисты неверно высчитали нагрузку на плиты перекрытия.

Проект ЖК на ул. Балтийской, 96, в 2013 году разработала компания "Барнаулгражданпроект". После этого проект отправили на проверку в "Регионэкспертизу". Организация не нашла никаких противоречий строительным нормам и выдала положительное заключение.

Когда у дома появились трещины, "Регионэкспертиза" уверяла: вся ответственность полностью лежит на застройщике, ведь он отказался от надзора со стороны "Барнаулгражданпроекта" и допустил ошибки при возведении дома. Но, по словам Виктора Майзингера, Государственная экспертиза Алтайского края подтвердила: ошибка в проекте все-таки была. 1 марта 2018 года у "Регионэкспертизы" закончилась аккредитация, а сейчас компания и вовсе ликвидирована.

Чтобы устранить все нарушения и сделать дом безопасным, застройщик в 2017 году усилил фундамент в двух 11-этажных блок-секциях, в которых и пошли трещины. Через несколько месяцев он проверил здание на прочность: квартиры дома были нагружены несколькими тоннами песка.

"Была сделана обвязка здания, проблему устранили. Мы, пайщики, наблюдали, как проводили испытания дома. С тех пор прошло несколько лет, дом стоит, никаких трещин нет. Но здание все равно не разрешают сдать", – говорит Наталья Чванова.

В начале 2019 года ЖСК вновь подал в инспекцию документы и вновь получил отказ. В этот раз чиновники указали застройщику, что построенный дом значительно отличается от проекта. В здании не остеклены лоджии, вместо алюминиевых радиаторов отопления установлены чугунные, в квартирах есть "глухие" окна (то есть без открывающихся створок).

Руководитель ЖСК отмечает: компания смогла доказать, что все отклонения от проекта допустимы и не противоречат строительным законам. В начале 2020 года застройщик в очередной раз обратился в инспекцию, чтобы сдать дом. Но ему вновь отказали.

"В марте 2019 года инспекторы приходили с проверкой, написали около 10 замечаний. Мы ответили, доказали, что все в порядке, эти замечания сняли. Проходит год. В январе 2020 года инспекция снова находит 33 нарушения. Про старые речи нет, новые нашли. Это вообще несерьезно. Почему нельзя было все разом написать? Нам кажется, что все эти замечания придуманы", – считает Виктор Майзингер.

Пайщики говорят: чиновники находят совершенно абсурдные причины, чтобы не принимать дом. В марте 2020 года несостоявшиеся жильцы пожаловались на несуществующие справки, которые просят предоставить чиновники.

"Нам надо доказать, что на территории дома не гнездятся краснокнижные птицы и нет редких животных. Такую справку мы не могли получить полгода, потому что ее никто не дает, у нас нет таких организаций. Это здраво?" – говорит пайщица Наталья Гончарук.

7 млн за сезон

За три год ЖСК четыре раза отдавал проектную документацию дома на экспертизу, чтобы доказать: претензии к застройщику необоснованны. Последние две экспертизы провели московские специалисты, которые подтвердили, что компания ничего не нарушила.

"Проектная организация отмечает, что есть работы, которые не соответствуют проекту, но они выполнены в пределах нормы. Например, в проекте указана одна марка краски, которой окрашены металлические конструкции, в реальности – другая. Но это допустимо. Почему же инспекторы этого не понимают – нам неизвестно", – отмечает пайщица Наталья Чванова.

Но в госинспекции настаивают: все нарушения, которые выявили проверки, существенны и влияют на надежность и безопасность здания, а значит, и на жизнь людей. Именно поэтому чиновники не могут принять дом.

Все это время кооперативу, по словам Виктора Майзингера, приходится обслуживать построенное здание за свой счет. Это не устраивает ни застройщика, ни пайщиков. От безысходности люди даже просили руководителя ЖСК "втихушку" заселить их в дом, однако он не согласился.

"Дом мы содержим, обслуживаем, другое дело, что на это давно нет никаких средств. Приходится взыскивать, занимать. А ведь суммы многомиллионные. Только на отопление за один тепловой сезон тратится 7 млн. Жильцы даже предлагали заселиться самовольно, но мы их против этого предостерегали, этого делать нельзя, ведь потом ЖСК оштрафуют и тогда со сдачей дома будут большие проблемы. Пока все квартиры, подъезды закрыты", – говорит руководитель кооператива.

Заложники ситуации

Сейчас ЖСК "Балтийский" намерен добиться сдачи долгостроя через суд. Первое заседание по этому делу назначено на 6 июля 2020 года. Виктор Майзингер говорит, что ЖСК и пайщики до последнего не хотели решать вопрос таким путем.

"Мы не хотели раньше обращаться в суд, потому что это длительный процесс. Мы хотели все решить с инспекцией самостоятельно, но не вышло, поэтому обратились в суд. Сейчас дело находится в Арбитражном суде, было уже предварительное заседание. На нем представитель инспекции заявил, что ведомство выступает против сдачи дома. Надеемся, что суд назначит судебно-строительную экспертизу, которая проанализирует документацию дома, результаты всех экспертиз проведет собственную и расставит точки над "i". Мы, конечно, надеемся, что справедливость восторжествует", – говорит Виктор.

Но пайщики опасаются, что дело затянется до конца года, и даже если суд решит в их пользу, квартиры они получат еще не скоро.

"В декабре у ЖСК заканчивается договор аренды на землю. Если до этого времени дом не сдать, потом квартиры придется регистрировать через суд. На это уйдет еще минимум полгода, а то и год. Везде, кстати, пишут, что наш дом аварийный из-за тех трещин, но официально его таким никто не признает. В этом случае ответственность лежала бы на госстройнадзоре", – говорит Наталья Чванова.

Сейчас все 77 пайщиков, вложивших деньги в стойку, ждут сдачи дома и надеются, что суд примет их сторону. По условиям договора с ЖСК они могут потребовать назад деньги, которые передали для строительства квартир. Но, по словам жильцов, у ЖСК их нет.

"Некоторые пайщики писали заявление на возврат денег, но у кооператива их просто нет. Застройщик кое-как нашел средства, чтобы достроить дом, ведь продано всего 77 квартир из 414. Руководитель ЖСК вложил в дом свои и заемные средства. Он говорит, что сможет вернуть деньги, но только после реализации квартир. Однако пока госинспекция запретила ЖСК продавать квартиры. Вот такой замкнутый круг", – говорит Наталья.

Другие пайщики не хотят разрывать договор с ЖСК из-за суммы возврата. Люди покупали квартиры в доме за 35 тыс. рублей за квадратный метр. Эти же деньги кооператив и переведет пайщикам. Однако сейчас средняя цена новостройки в Барнауле почти в два раза больше – 48,6 тысячи рублей. Чтобы купить новую квартиру, людям придется добавлять еще несколько сотен тысяч рублей. Для многих это нереально. 

"Если мы проиграем суд, руководитель ЖСК сказал, что подаст на банкротство, третий год содержать пустой дом он просто не сможет. Тогда нам точно никто право собственности не зарегистрирует, в дом не заселит. В любом случае, при любом раскладе, мы останемся заложниками ситуации", – уверена Наталья.

Справка
Жилой дом на ул. Балтийской, 96, состоит из пяти блок-секций разной этажности (11-16 этажей), рассчитан на 414 квартир. Строительство дома начали в 2013 году.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2020 09:44
Гость

Какой смысл судится с чиновниками. Нужно судится с застройщиком.

25.06.2020 09:52
гость

чинуши видимо хотели откат,его видимо не дали, кому надо со всеми косяками принимали

25.06.2020 09:53
Гость

25.06.2020 09:44
Гость
С застройщиком они (руководитель ТСЖ) похоже нашли "общий" язык. Теперь надо триста с лишним квартир кому-нибудь ещё втюхать.

25.06.2020 10:01
гость

Всюду мошенники.

25.06.2020 10:03
- гость -

Краснокнижные птицы! Вы серьёзно?!

25.06.2020 10:04
- гость -


25.06.2020 09:53
Гость


Для справки: руководитель этого ТСЖ и есть застройщик. Раньше можно было создать ТСЖ и строить дом на деньги пайщиков. Построил, создаешь новое ТСЖ и строишь новый дом.

25.06.2020 10:08
Гость

25.06.2020 10:04
- гость -
Как я отстал от жизни!!!
А ещё писали,что для строительства нового дома создаётся новое ООО,которое по окончании стройки ликвидируется.

25.06.2020 10:11
Кэт

Ну и в чем проблема?. ЖСК обращается в Барнаулгражданпроект для корректировки замечаний Государственной экспертизы.Барнаулгражданпроект ОБЯЗАН откорректировать документацию бесплатно в тех разделах, где им допущены ошибки и за плату в тех разделах, где накосячил подрядчик( застройщик), если эти косяки не противоречат нормам. Далее- повторная экспертиза, лучше та, которая давала отрицательное заключение, т.е. Государственная. После получения теперь уже положительного заключения Госстройинспекция смотрит соответствие проекта и стройки и , вуаля, - дает заключение о приеме в эксплуатацию. Другого пути нет, хоть засудитесь.Дешевле выйдет, чем эти многочисленные судебно- строительные экспертизы и оплата ЖКХ незаселенного дома.
Да, еще если строительные косяки не соответствуют нормам, придется как- то усиливать конструкции или переделывать инженерку. И это уже дополнительные затраты, от которых, увы, никуда не деться.

25.06.2020 10:15
Аркаша

"...он проверил здание на прочность: квартиры дома были нагружены несколькими тоннами песка" вы серьезно? песочка насыпали вместо экспертизы? я бы никогда не купил в таком доме квартиру. Братская могила!

25.06.2020 10:17
- гость -

Кто знает, не опасно ли заселять людей в дом с трещинами?

25.06.2020 10:19
- гость -

Вторичку брать как-то надежнее.

25.06.2020 10:23
Гость

Очередные выселки....

25.06.2020 10:23
- гость -

Кто знает, не опасно ли заселять людей в дом с трещинами?

Ну если они усилены как следует, и устранена причина их возникновения, то нет.

25.06.2020 10:24
Матрёшка

А в том районе нормальные дома вообще есть? Сестра живёт в Матрешках. Качество дома просто ужас. Строителям руки бы оторвать

25.06.2020 10:25
- гость -

Вот, ребята, вам и жилье за 3 копейки. Надо думать , у какого застройщика покупать и ориентироваться не только на стоимость.

25.06.2020 10:32
- гость -

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