Глава Росстата объяснил расхождения в статистике смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков объяснил расхождение данных Росстата и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. Об этом сообщает РБК.

По словам Малкова, оперштаб публикует оперативные данные, а Росстат опирается на сведения, полученные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния, то есть свидетельств о смерти.

Проблема в том, что на момент регистрации смерти больного с COVID-19 еще может не быть окончательного медицинского свидетельства, а на внесение в базу данных уходит некоторое время.

Кроме того, в некоторых регионах отсутствует требование регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения. В условиях пандемии многие люди просто откладывали поход за свидетельством и хоронили родственников на основании справки из больницы.

Малков заверил, что данные Росстата по смертности больных с коронавирусом еще будут уточняться.