Общественная палата Барнаула V созыва начала свою работу

23 июня состоялось первое заседание Общественной палаты Барнаула V созыва. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

"Общественная палата – это инструмент, очень востребованный всеми ветвями власти. Он востребован и депутатским корпусом, и исполнительной властью, и барнаульцами. Членов Общественной палаты отличает большой профессионализм, опыт работы и, самое главное, любовь к жителям города. Важно, что Общественная палата объективно оценивает все городские проблемы и помогает городским властям в их решении. Уверен, что заложенные годами традиции во взаимодействии с Общественной палатой будут сохранены, и мы продолжим работать на благо города Барнаула, Алтайского края, страны", – обратился к заседающим Вячеслав Франк.

Во время первого заседания был сформирован состав Совета общественной палаты, куда помимо председателя, его заместителя и секретаря вошли Юрий Гатилов, Валид Газиев, Борис Черниченко и Александр Миронов. Определены составы комиссий Общественной палаты города по вопросам городского хозяйства и экологии, социальной политике, вопросам перспективного развития города, развитию некоммерческого сектора и СМИ.

Участники заседания обсудили вопросы проведения голосования по поправкам в Конституцию и присвоения Барнаулу звания "Город трудовой доблести".