Прокуратура через суд обязала Минздрав Алтайского края оплатить перевозку больных

Прокуратура Красногорского района Алтайского края через суд обязала Минздрав региона обеспечить доставку сельчан с почечной недостаточностью до места проведения гемодиализа, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На данный момент главный способ лечения хронической почечной недостаточности является гемодиализ. К прокурору обратилось сразу несколько жителей Красногорского района, которым требуется процедура не реже трех раз в неделю. Она является жизненно необходимой, и даже один пропуск приведет к летальному исходу.

На лечение пациентам приходится ездить в Бийск на личном транспорте за свой счет. Государственные учреждения в крае отказались от бесплатной транспортировки больных от места жительства до места проведения процедуры.

Проанализировав действующее законодательство, прокурор выяснил, что доставка больных входит в оказание медицинской помощи. Выделение средств на транспорт при этом должно быть возложено на Министерство здравоохранения Алтайского края.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал Минздрав региона обеспечить доставку больных до места проведения процедуры и обратно.