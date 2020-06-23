Алтайский школьник нашел рядом с домом монету позапрошлого века

В Немецком районе Алтайского края школьник во время прогулки нашел монету 1873 года выпуска. Произошло это два года назад, но рассказали о находке только сейчас, пишет "Новое время".

"Я играл на улице, и на участке рядом с домом, где мы выпиливали кустарники, я увидел на земле, в том месте, где почва была немного разрыта, небольшой металлический предмет круглой формы. Поднял его и увидел, что это старая монета, на ней отчетливо был виден год – 1873-й. Я сразу показал свою находку родителям", – рассказал мальчик.

Во второй половине XIX века таких монет было выпущено около 13 миллионов штук, отмечают в издании. Одна из них оказалась в селе Камыши, которое было образовано в 1906 году.