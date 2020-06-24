"Ты помнишь, Родина?". Реквием героям Великой Отечественной

Мы планировали подготовить этот проект ко Дню Победы, к 9 мая. Но режим самоизоляции помешал и здесь. Поэтому "Реквием" Роберта Рождественского (которому, кстати, 20 июня исполнилось бы 88 лет) звучит сегодня, 24 июня. В этот день в 1945 году прошел первый истории Парад Победы – парад победителей. Ровно 75 лет назад наша страна, наши деды торжествовали. Это был триумф советского народа, одержавшего победу над фашистской Германией.
Большинство из нас не актеры и далеки от работы со словом. Потому оказаться на настоящей сцене, которую нам любезно предоставил краевой театр Драмы имени Василия Шукшина, конечно, для многих стало волнительным. Но все участники проекта, как настоящие артисты, искренне старались выполнить сверхзадачу: быть сердцем рядом с теми, кто не вернулся.
Памяти павших посвящается. Сегодня для вас "Реквием" читают те, кто родился спустя несколько десятилетий после начала войны. Родился благодаря тем, кто ушел от нас в годы Великой Отечественной.
Послушайте нас. И вспомните тех, кто ушел навсегда. "Помните. Через года, через века... Помните"
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