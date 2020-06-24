Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что обращение президента Владимира Путина шло в записи, поэтому часы на руке главы государства отставали от времени трансляции. Об этом сообщает РБК.
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", – сказал Песков.
Напомним, что 23 июня президент России Владимир Путин обратился к нации. Изначально трансляция была назначена на 15:00 по московскому времени, однако позднее была перенесена на 16:00, а далее на 17:00.
В ходе обращения президент объявил о продлении выплат на детей до 16 лет на июль, повышении НДФЛ с 13% до 15% для людей, зарабатывающих свыше 5 миллионов рублей в год, и увеличении предельной стоимости квартир для программы льготной ипотеки.
Комментарии
Обращение Владимира Путина 23 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Президент обрисует перспективы жизни страны и итоги борьбы с пандемией. Обращение Путина 23 июня 2020 начнется после 15:00 по мск...(с) Комс.правда.
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но что-то снова пошло не так - то ли Президент несобранный , то ли съёмочная группа не успела до бункера добраться.
* Транслировалось в записи через два с половиной часа после обращения.
там этих записей ещё на два президентских срока вперёд припасено
Это не часы, это манометр.
то ли "Комс.правда." добавила кал в кал
Ничего вы не поняли,это обратный отсчёт.