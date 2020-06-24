Врач рассказала об образованиях на коже, предшествующих раку

Кондиломы, вызванные вирусом папилломы человека, могут переродиться в злокачественную опухоль. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача-онколога Елену Смирнову.
"Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкозаболевание, так как постоянно травмируются", – рассказала врач.
Эксперт подчеркнула, что самостоятельное удаление наростов может привести к непредсказуемым последствиям, а потому удалять новообразования необходимо только после консультации с врачом.
Основной метод лечения кондилом – лазерное иссечение, при этом срок восстановления кожных покровов зависит от распространенности процесса.
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Основной метод лечения кондилом – лазерное иссечение, при этом срок восстановления кожных покровов зависит от распространенности процесса.
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