Грозы и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 24 июня

В Алтайском крае 24 июня продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с повышенной пожароопасностью. Кроме того, в регион возвращаются дожди и грозы.
Температура воздуха в крае составит +27...+32 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, местами по западу град.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +27...+29 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
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