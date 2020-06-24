Свыше 500 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили 28 новых случаев COVID-19, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с вирусом.
"Коронавирус подтвердился у 21 жителя Кош-Агачского района, шести жителей Горно-Алтайска и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. Большинство новых инфицированных выявлены по контакту с ранее заболевшими. В восьми случаях диагностированы симптомы заболевания", – сообщили в штабе.
Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 511. При этом выздоровели еще 17 пациентов, а всего с начала эпидемии в регионе выписали из больниц 207 человек.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию обследовали 32 676 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1297 человек.
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