Адвокат рассказал о намерении Ефремова никогда больше не пить

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, намерен бросить пить. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире "Эха Москвы".
"Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", – сообщил юрист.
Правозащитник отметил, что раньше актера не привлекали даже к административной ответственности, и он никогда не нарушал скоростной режим.
Пашаев также опроверг слухи о попытке самоубийства артиста. По его словам, "это не соответствует действительности, это чья-то просто фантазия".
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.
Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Комментарии
"Зарекалась ворона г..но не клевать, триста лет живет и все клюет."
Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", – сообщил юрист.
Да да...
Он еще не отошел от шока....
Вот вот... это честнее...
больше пить никогда не будет
Таки кто ж ему в тюрьме нальёт!
И не есть
Хорошо, если силы воли хватит, чтобы бросить пить. Но у большинства алкоголиков её просто нет.
ну конечно, конечно. не пить. можно и другим веществом себя порадовать, которое у него до сих пор в крови, между прочим
Так обычно бывает. Напьёшся в субботу, потом месяц не пьёшь.