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Адвокат рассказал о намерении Ефремова никогда больше не пить

, ИА "Амител"
Актер по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Фото: news.rambler.ru

Фото: news.rambler.ru

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, намерен бросить пить. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев в эфире "Эха Москвы".

"Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", – сообщил юрист.

Правозащитник отметил, что раньше актера не привлекали даже к административной ответственности, и он никогда не нарушал скоростной режим.

Пашаев также опроверг слухи о попытке самоубийства артиста. По его словам, "это не соответствует действительности, это чья-то просто фантазия".

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.06.2020 12:47
Гость

"Зарекалась ворона г..но не клевать, триста лет живет и все клюет."

24.06.2020 13:13
гость

Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет", – сообщил юрист.
Да да...

Он еще не отошел от шока....
Вот вот... это честнее...

24.06.2020 13:13
тю!

больше пить никогда не будет

Таки кто ж ему в тюрьме нальёт!

24.06.2020 14:02
Не пить

И не есть

24.06.2020 14:06
Гость

24.06.2020 14:06
- гость -

Хорошо, если силы воли хватит, чтобы бросить пить. Но у большинства алкоголиков её просто нет.

24.06.2020 14:14
- гость -

ну конечно, конечно. не пить. можно и другим веществом себя порадовать, которое у него до сих пор в крови, между прочим

24.06.2020 14:16
- гость -

Так обычно бывает. Напьёшся в субботу, потом месяц не пьёшь.

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