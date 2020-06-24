Алтайская строительная компания "Союз" реконструировала мемориал в Новосибирске

Одна из крупнейших строительных компаний Алтайского края – ИСК "Союз" – уже несколько лет работает и на рынке Новосибирска. И остается верной своим принципам: девелопер не только возводит современные и качественные дома, но и благоустраивает прилегающие территории. Особенный объект – гранитный монумент воинам Великой Отечественной войны в парке "Березовая роща". Компания реконструировала мемориал к параду Победы.
Памятник был построен еще в 70-х годах. Последний раз его ремонтировали 10 лет назад. Реконструкция была очень необходима. В 2020 году ИСК "Союз" по просьбе властей и горожан привела объект в порядок. Восстановили орден Великой Отечественной войны, мемориальную плиту с именами 109 бойцов, умерших от тяжелых ранений в госпиталях Новосибирска, полностью благоустроили территорию, установили новые скамейки и урны. Теперь это не только место памяти, но и уютный уголок для гуляющих по парку.
В преддверии парада в честь 75-й годовщины Победы на памятное место с цветами пришли директор компании "Союз" Сергей Отмашкин, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Такие объекты – это наша память о героическом прошлом отцов и дедов. Мы, их потомки, просто обязаны оберегать и поддерживать порядок на мемориалах и памятниках", – сказал представитель ИСК "Союз" Александр Свежинцев.
Реконструкция монумента была проведена в рамках социальной акции компании "Сто добрых дел".
Напомним, в Новосибирске ИСК "Союз" уже построила жилой комплекс "На Герцена", "Акварельный", а также дома "Олимпийский" и "Дом на ул. Одоевского, 9/1". Сейчас девелопер возводит жилой дом "Революция", ЖК "Галактика", "Акварельный 2.0" и "Акварельный 3.0".
Инвестиционно-строительная компания "Союз"
Адрес: 656038 г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис № 101
Телефон: 8 (3852) 58-10-58
Электронная почта: isk.soyuz@mail.ru
Комментарии
А в Вашингтоне протестующие пытались скинуть перед белым домом памятник кровавому упырю и рабовладельцу,7-му президенту пиндостана эндрю джексону.Трамп( 45-ый президент) пообещал следующим будущим покусителям на памятник вкрутить10 лет тюрьмы без права переписки.
А в Портленде протестующие скинули памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.Положили лицом в землю и всячески измывались, обливая краской.У власти там находятся демократы,которые борются с республиканцами,этой партией жуликов и воров.
В сша сейчас немножко отошли от принципов демократии:действия протестующих,действия полиции,снос памятников,битьё виртин,разграбление магазинов,то да сё во многих городах и штатах.Но недалёко то время когда там всё устаканится и опять воцарится демократия и свобода.
В Чикаго было зафиксировано самое большое число жертв насилия с применением огнестрельного оружия в последний один уик-энд в этом году.Было подстреляно 104 человека,14 убитых, из них 5 детей. В Чикаго неизвестные расстреливают людей на улице.
17:34
- гость -
aftershock.news
Тебе не стыдно тащить сюда всякое гэ?
Зачем вы так об американцах?В конце концов они тоже люди...