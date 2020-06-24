Где посмотреть парад Победы в Москве

Парад Победы, который в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 24 июня, начнется в считанные минуты – в 14:00 по местному времени. Посмотреть прямую трансляцию с грандиозного мероприятия можно на телеканале "Россия 24" на YouTube.
Парад 2020 года сделают похожим на парад победителей, который прошел 24 июня 1945 года. Начнется церемония с исполнения "Юбилейного встречного марша", который звучал на Красной площади 75 лет назад.
На юбилейном параде в Москве примут участие 13 тысяч военнослужащих, а в ходе главного шествия покажут свыше 200 единиц техники. Кроме того, одной из уникальных особенностей мероприятия станет демонстрация новейшего вооружения.
Отметим, что посмотреть прямой эфир с парада Победы на Красной площади можно и по телевидению. Такие крупные телеканалы, как "Россия 1", НТВ, РЕН-ТВ, "Звезда", "ТВ-Центр", "Мир", "ОТР", а также Первый и Пятый каналы, будут вести трансляцию. На показ парада каналы заложили от 50 минут до полутора часов.
Также напомним, что, согласно указу президента, 24 июня 2020 года в 22:00 (по мск) будет дан артиллерийский салют – аналогичный тому, который был в этот день 75 лет назад.
Комментарии