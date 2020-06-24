Путин: невозможно представить будущее мира, не встань на защиту Красная армия

Президент России Владимир Путин считает, что представить будущее мира невозможно, если бы на его защиту не встала Красная армия. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в честь парада Победы.
"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия", – заявил президент после минуты молчания.
Напомним, что парад Победы в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 24 июня 2020 года. На юбилейном параде в Москве участвуют 13 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц наземной техники и 75 вертолетов и самолетов. В этот же день в 22:00 по московскому времени будет дан артиллерийский салют.
Комментарии
Гарант Конституции говорит так, как будто это его личная заслуга.
А Советский союз рядом шлялся и ушами хлопал пока народ фашистов побеждал, лицемер и перевиратель истории.
ты то какое отношение к этому имеешь, что так часто говоришь о победе?
он теперь весь год будет рассказывать про это? а с экономикой что?
"Российский лидер высказался о роли советского народа в победе над нацизмом"
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Без вована мы бы об этом никогда не узнали, причём мы бы постоянно об этом забывали, если бы не вован, каждый день открывающий нам эту правду.
Видимо в этом и состоит нелегкая работа президента - рассказывать о делах давно минувших дней. Настоящее не так привлекательно, ибо деды наши воевали не за такое будущее, в котором власть в стране узурпирует кучка отмороженных жуликов.
Госпидя, да кто-ж яму тексты-то сочиняет, жертвы ЕГ?
Госпидя, да сколько же тут развелось фашистских выродков, для которых ничего не свято - ни Победа, ни Парады!!!!
Бапппка, 17:23, а в Панаме то парад был? или парады только для нас, а для вас виолончели?
17:23
Бапппка
День Победы был 9 мая, а парадами я не увлекаюсь.
17:23
Бапппка
А это не вас тот жулик оприходовал?