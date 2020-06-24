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Путин: невозможно представить будущее мира, не встань на защиту Красная армия

, ИА "Амител"
Российский лидер высказался о роли советского народа в победе над нацизмом
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что представить будущее мира невозможно, если бы на его защиту не встала Красная армия. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления в честь парада Победы.

"Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ – миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армия", – заявил президент после минуты молчания.

Напомним, что парад Победы в этом году перенесли из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 24 июня 2020 года. На юбилейном параде в Москве участвуют 13 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц наземной техники и 75 вертолетов и самолетов. В этот же день в 22:00 по московскому времени будет дан артиллерийский салют.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.06.2020 15:35
- гость -

Гарант Конституции говорит так, как будто это его личная заслуга.

24.06.2020 15:36
Alex1976

А Советский союз рядом шлялся и ушами хлопал пока народ фашистов побеждал, лицемер и перевиратель истории.

24.06.2020 15:56
гость

ты то какое отношение к этому имеешь, что так часто говоришь о победе?

24.06.2020 15:57
Гость

24.06.2020 16:15
гость

он теперь весь год будет рассказывать про это? а с экономикой что?

24.06.2020 16:29
Кэп Очевиднос

"Российский лидер высказался о роли советского народа в победе над нацизмом"
-------
Без вована мы бы об этом никогда не узнали, причём мы бы постоянно об этом забывали, если бы не вован, каждый день открывающий нам эту правду.
Видимо в этом и состоит нелегкая работа президента - рассказывать о делах давно минувших дней. Настоящее не так привлекательно, ибо деды наши воевали не за такое будущее, в котором власть в стране узурпирует кучка отмороженных жуликов.

24.06.2020 17:11
гость

Госпидя, да кто-ж яму тексты-то сочиняет, жертвы ЕГ?

24.06.2020 17:23
Бапппка

Госпидя, да сколько же тут развелось фашистских выродков, для которых ничего не свято - ни Победа, ни Парады!!!!

24.06.2020 17:49
-гость-

Бапппка, 17:23, а в Панаме то парад был? или парады только для нас, а для вас виолончели?

24.06.2020 18:11
- гость -

17:23
Бапппка
День Победы был 9 мая, а парадами я не увлекаюсь.

24.06.2020 18:12
- гость -

17:23
Бапппка
А это не вас тот жулик оприходовал?

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