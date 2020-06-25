Дожди и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июня

Теплый день с большим количеством осадков и сильным ветром ждет жителей Алтайского края в четверг, 25 июня, информируют в региональном Гидрометцентре.
Согласно прогнозу синоптиков, в крае днем температура воздуха составит от +24°С до +29°С. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен град. В восточных районах края – сильные дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. При грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.
В Барнауле в дневное время воздух прогреется до +25...+27°С. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
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