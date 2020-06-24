Алтайские спецназовцы десантировались из вертолета без парашютов

Фото: Владимир Антропов / 22.rosgvard.ru
Сотрудники подразделений специального назначения Управления Росгвардии по Алтайскому краю провели учения по беспарашютному десантированию с вертолета, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ОМОН и СОБР под руководством опытных инструкторов использовали для высадки высотное снаряжение. Подобно альпинистам, они спустились, используя страховочные тросы.
"Навыки беспарашютного десантирования необходимы спецназовцам Росгвардии для высадки в труднодоступные места, а также оперативной эвакуации раненых и пострадавших в случае необходимости, — уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. — Они позволяют поддерживать высокий уровень подготовки и выполнять служебно-боевые задачи в условиях сложной оперативной обстановки".
Учения прошли успешно. Спецназовцы оперативно высадились, рассредоточились по площадке и продемонстрировали готовность к выполнению боевых задач.
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