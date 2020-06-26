Дерево из керамики. Где купить уникальную плитку в Барнауле со скидкой до 30%

Для любителей природных интерьеров появилось интересное предложение. Плитка из керамического гранита с фактурой дерева. "Керамическое дерево" – это покрытие, которое отличается своей прочностью, долговечностью, простотой в уходе и эстетическими качествами. Лесные мотивы от Kerama Marazzi насчитывают более 40 разновидностей разных пород, форматов, оттенков и фактур. Последние тренды – структура и цвет, крупные форматы, необычные фактуры, модные узоры – все это в новой Лесной коллекции 2020 года.

"Керамическое дерево" можно использовать в ванной, на кухне, на полу и на стене, в помещениях с повышенной проходимостью, даже в аэропортах и автосалонах, на открытых террасах. Ведь плитка не горит, не впитывает влагу и запахи, долгие годы сохраняет отличный вид, подходит для перечисленных помещений. К тому же компания сделала скидку до конца июня 2020 на флагманские серии керамического гранита с фактурой дерева до 30%.

Серия "Абете" – от 1385 р./кв.м (вместо 1731 руб./кв.м)

"Абете" в переводе с итальянского означает ель. Серия неглазурованного обрезного керамического гранита в формате доски 20х80 и макси-формате 30х179. Матовая поверхность. Технология производства Dry Digital: керамический гранит обладает устойчивостью к глубокому истиранию и подходит для использования в общественных помещениях с интенсивным трафиком.

Серия "Фрегат" – от 1154 руб./кв.м (вместо 1648 руб./кв.м)

Фрегат – деревянное парусное судно, которое летит над морской пучиной навстречу приключениям! Стройные и грациозные, эти корабли по праву считались самыми красивыми во всем флоте. Серия "Фрегат" также стилизована под дерево, имеет структурированную поверхность.

Серия "Ауленти" – от 914 руб./кв.м. Новинка 2020 г.

Эта структурированная плитка формата 20х50 будто составлена из множества деревянных планок разной толщины. Удивительно четкая цифровая печать повторяет естественные тени на структурированной поверхности, делая ее визуально глубже и реалистичнее.

Серия "Дистинто" – от 1700 руб./кв.м. Новинка 2020 г.

Неглазурованный обрезной керамический гранит в формате удлиненной доски 15х60 воспроизводит эстетику натуральной древесины. Четыре цвета. Матовая поверхность. Технология производства Dry Digital.

Серия "Листоне" – от 1339 руб./кв.м. Новинка 2020 г.

Глазурованный необрезной керамический гранит в формате паркетной доски 9,9х40 воспроизводит матовую поверхность мореной древесины. Пять цветов.

Серия "Вяз" – от 1350 руб./кв.м

Серия в формате паркетной доски. Вяз – это дерево-долгожитель, достигает в диаметре трех метров, а в высоту – до 40 метров. Многие краснодеревщики признают его красивейшим из пород. В керамике поверхность различных видов данного дерева представлена в 10 вариантах цвета, в том числе необычно бирюзовом – эксперимент с цветом с рисунком вяза.

Серия "Кантри Шик" – от 1092 руб./кв.м

Стиль прованс во многом созвучен с кантри, однако отличается французской изысканностью. Например, часто используемые для отделки стен оструганные доски французы предпочитают не оставлять "как есть", а покрывают краской. Богатство наполнения серии "Кантри Шик" позволит создать теплое уютное пространство в стиле прованс.

Серия "Сальветти" – от 2184 руб./кв.м

Самая насыщенная серия керамического дерева по цветам, наполнению элементами и форматам. Представлена в шести цветах и трех форматах. Фактура поверхности воспроизводит шероховатость дерева, его прожилки и сучки, в то же время она гладкая на ощупь и практична в уборке. Серию дополняют клееные ступени в каждом из цвета базы и фигурные плинтусы.

Серия "ПроВуд" – от 2884 руб./кв.м

Керамический гранит "ПроВуд" производится по инновационной технологии – декорирование сухими цветными материалами, глубоко проникающими в плитку после прессования. Последующая цифровая печать дорисовывает на поверхности мельчайшие детали, благодаря которым керамический гранит невозможно отличить от натурального дерева. В серии представлено три цвета в формате 20х120 и 30х180. И дополняют ее клееные ступени, подступенки, а также фигурный плинтус с углами для соединения. Суперсовременный и высокотехнологичный "ПроВуд" может использоваться для отделки поверхностей в помещениях любого назначения.

Серия "Антик Вуд" – от 2318 руб./кв.м

Главным украшением серии "Антик Вуд" является керамический ковер "Арт Вуд", словно "сшитый" из добротных деревянных досок разных по цвету и рисунку: здесь и цветочные, и растительные, и геометрические орнаменты. Полотна сочетаются по горизонтали и вертикали, делая ковер бесконечным. Серия керамического гранита представлена в двух оттенках: серый и бежевый, разного формата, подходит для облицовки и стен, и пола.

Серия "Брента" – от 940 руб./кв.м

Поверхность дерева также воплотилась в формате правильного шестиугольника, который в последнее время стал своеобразной классикой в керамике. В серии керамического дерева "Брента" три базовых цвета – коричневый, бежевый и беж светлый. А изюминкой, объединяющей все эти цвета, стала база "трехцветка", с помощью которой можно создать необычный иллюзорный 3D-эффект, если использовать в массе, а можно данную базу использовать в качестве единичного вкрапления в любой другой цвет базы.

Покупая керамическое дерево, вы помогаете сохранить наши леса. Керамическая плитка – экологически чистый продукт, при изготовлении которого не пострадало ни одно дерево. Керамическая плитка не теряет своих свойств и не стареет с течением времени, это практически вечный отделочный материал. Плитка не содержит вредных веществ и на ее поверхности не живут и не размножаются бактерии и микробы. Вся продукция проходит сертификацию.

Напоминаем, что в Kerama Marazzi действует бесплатная услуга – дизайн-проект вашего помещения, благодаря которому вы увидите, как дерево будет смотреться в вашем помещении, получите смету материалов в штуках и схему раскладки для мастера.

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Kerama Marazzi в Барнауле

ул. Малахова, д. 94 Б

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