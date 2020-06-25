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11 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Почти половина новых инфицированных проживают в Кош-Агачском районе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

24 июня в Республике Алтай зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Пятеро из них – в Кош-Агачском районе, сообщает региональный оперштаб. 

Из 11 человек заболел один ребенок. Кроме того, диагноз подтвердился у четырех жителей Горно-Алтайска и двух жителей Майминского района. Четыре из 11 новых инфицированных выявлены по контакту с ранее заболевшими. В шести случаях диагностированы симптомы заболевания.

Всего на данный момент в Республике Алтай подтверждено 522 случая заболевания, в том числе 279 – в Кош-Агачском районе, 122 – в Горно-Алтайске, по 30 – в Улаганском и Майминском районах, 27 – в Турочакском районе, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, по 4 – в Шебалинском и Усть-Канском районах, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

Напомним, что с 10 июня на территории Кош-Агачского района действует режим карантина. Въезд и выезд запрещен для всех, кроме людей, проживающих в муниципалитете.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.06.2020 08:45
Мимопроходящий

Кто скажет?? А почему на Яндексе статистику по Коронавирусу убрали? Всё победили?

25.06.2020 08:55
??????

зафиксировано 11 новых случаев заражения
4 из 115 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

Брррррр... ну всё очень понятно...

25.06.2020 09:00
Мимопроходящий

Действительно. Арифметика не сходится.

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