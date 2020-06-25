Барнаулец маршировал на Параде Победы в Москве

Уроженец Барнаула Егор Журба промаршировал по Красной площади во время Парада Победы 24 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас Журба служит в 104-м гвардейском десантно-штурмовом Краснознаменном, ордена Кутузова полку в Пскове.
К армии он готовился в военно-патриотическом клубе (ВПК) "Сибирь" с 2013 года. Он неоднократно представлял ВПК в различных мероприятиях, в том числе в Осенних военных играх, строевых смотрах, конкурсе "А ну-ка, парни!", профильных сменах юных десантников, городских и краевых спартакиадах, занимая призовые места.
В комитете по образованию Барнаула подчеркнули, что руководители ВПК гордятся своими воспитанниками, которые служат в вооруженных силах РФ и с честью отдают свой долг Родине.
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