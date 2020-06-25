Врачи предупредили о пожизненных последствиях COVID-19

Большинство людей, переболевших COVID-19, в дальнейшем будут страдать от психического заболевания, сообщает The Daily Telegraph.
К таким выводам пришли эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании. По их расчетам, бредовые расстройства в дальнейшем грозят 70% ковидных пациентов.
Треть выздоровевших, по оценке британских медиков, столкнется и с физическим недугом. Речь идет о фиброзе легких. Пострадавшие от вируса легкие могут покрыться рубцами, что затруднит процесс дыхания.
Еще одним фактором риска специалисты назвали острое поражение сердца. Оно грозит примерно каждому десятому заболевшему коронавирусной инфекцией.
Комментарии
Про психические расстройства и рассудочные повреждения, это - в точку.
Так же неспециалистами установлено и логически понятно, что психическими расстройствами будут страдть не мене 70% Россиян от обнуления, несменной пожизненной власти царя, повышеняи пенсвозраста и придуманных незаконных самоизоляций с самоконституцией
Бредовые расстройства уже есть