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Психанул. В Москве солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

, ИА "Амител"
Незадолго до начала шествия военнослужащего перевели в запас
Фото: Telegram-канал '112'

Фото: Telegram-канал "112"

Солдат-срочник разбил стекла на машине Федеральной службы охраны перед парадом Победы в Москве, сообщает "Лента.ру".

Инцидент произошел прямо перед началом мероприятия. Солдат должен был принять участие в марше, однако незадолго до этого ФСБ по неназванным причинам перевела военнослужащего в запас. Известно лишь то, что он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.

После этого мужчина вышел из себя и разбил автоматом остекление машины ФСО, что стало причиной для его задержания сотрудниками военной контрразведки. Солдат отказался отвечать на уточняющие вопросы, а потому неизвестно, чего именно он хотел добиться подобной выходкой.

В отношении срочника возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2020 08:45
- гость -

Интересно послушать версию самого солдата. Уверен, что она разойдётся с официальной.

25.06.2020 08:49
AntonTM

Олень? Судя по его выходке, ему вообще нельзя было доверять ношение оружия.

25.06.2020 09:01
- гость -

25.06.2020 08:49
AntonTM

Поддерживаю!

25.06.2020 09:07
ПЕТР

25.06.2020 08:49
AntonTM

Согласен!

25.06.2020 09:08
- гость -

Солдат должен был принять участие в марше

Так обиделся? Ну, видать, проштрафился в чём-то

25.06.2020 09:18
Вован газета

Правильно ФСОшники вычислили идиота.

25.06.2020 09:25
- гость -

Хорошо, что не очередью по сослуживцам. Уж если туда психи попадают...

25.06.2020 09:26
- гость -

За какие подвиги медали у этих парадных войск ???

25.06.2020 09:33
- гость -

25.06.2020 09:26
- гость -
Это памятные медали.

25.06.2020 09:56
гiсть

а барнаульцев так вообще лишили парада
и что теперь, расстраиваться что ли?
надо было еще выходной отменить (чисто по Алтайскому краю), какой в нем смысл? а вообще было бы совсем весело автоматизаторам расчета зарплаты. разная норма часов в разных регионах)))

25.06.2020 09:58
- гость -

А теперь представьте, вы готовитесь к параду 9 мая, маршируете до потери сознания, потом все отменяют, тебя держат в карантине по ковид, потом объявляют опять парад, тебя опять маршируют, накручивают, что нужно красиво проити, а то глаз на жопу и тд. И вот парад, ты уже настроился, и тут тебе говорят, что какого-то фсошника твоя рожа не устроила и он без объяснения причин тебя отстраняет от парада. А тебе даже в рожу плюнуть некому, потому-что эту новость, скорее всего, тебе сказал командир, а фсошник/фсбшник шкерится за "углом" и как-бы не причем. Вот хоть машину попинал, а на него, скорее всего, экстремизм и покушение на пукина повесят.

25.06.2020 10:05
- гость -

А теперь представьте, вы готовитесь к параду 9 мая, маршируете до потери сознания, потом все отменяют, тебя держат в карантине по ковид, потом объявляют опять парад, тебя опять маршируют, накручивают, что нужно красиво проити, а то глаз на жопу и тд. И вот парад, ты уже настроился, и тут тебе говорят, что какого-то фсошника твоя рожа не устроила и он без объяснения причин тебя отстраняет от парада. А тебе даже в рожу плюнуть некому, потому-что эту новость, скорее всего, тебе сказал командир, а фсошник/фсбшник шкерится за "углом" и как-бы не причем. Вот хоть машину попинал, а на него, скорее всего, экстремизм и покушение на пукина повес

-ну слава богу все объяснил ,последователь Донцовой.
хорошо хоть не пострелял,а то мог и на то есть веские причины!
молодец диванный иХсперт.!

25.06.2020 10:08
- гость -

За какие подвиги медали у этих парадных войск ???


ни все золото что блестит!
не все что похоже на медаль( блин на колодке) является наградой!
может там надпись -Любимому зятю от тещи-за скушанных 100 пельмень.
или ЖСК журавлик,

25.06.2020 10:22
- гость -

На параде все оружие деактевировано, конкретно у автоматов спилены бойки и пропилен ствол, про танки не скажу что у них там отломили.

25.06.2020 10:28
- гость -


- гость -
На параде все оружие деактевировано, конкретно у автоматов спилены бойки и пропилен ствол, про танки не скажу что у них там отломил

больше пожалуйста не пишите ничего....умоляю.

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