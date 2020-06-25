Психанул. В Москве солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Солдат-срочник разбил стекла на машине Федеральной службы охраны перед парадом Победы в Москве, сообщает "Лента.ру".
Инцидент произошел прямо перед началом мероприятия. Солдат должен был принять участие в марше, однако незадолго до этого ФСБ по неназванным причинам перевела военнослужащего в запас. Известно лишь то, что он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности.
После этого мужчина вышел из себя и разбил автоматом остекление машины ФСО, что стало причиной для его задержания сотрудниками военной контрразведки. Солдат отказался отвечать на уточняющие вопросы, а потому неизвестно, чего именно он хотел добиться подобной выходкой.
В отношении срочника возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Интересно послушать версию самого солдата. Уверен, что она разойдётся с официальной.
Олень? Судя по его выходке, ему вообще нельзя было доверять ношение оружия.
25.06.2020 08:49
AntonTM
Поддерживаю!
25.06.2020 08:49
AntonTM
Согласен!
Солдат должен был принять участие в марше
Так обиделся? Ну, видать, проштрафился в чём-то
Правильно ФСОшники вычислили идиота.
Хорошо, что не очередью по сослуживцам. Уж если туда психи попадают...
За какие подвиги медали у этих парадных войск ???
25.06.2020 09:26
- гость -
Это памятные медали.
а барнаульцев так вообще лишили парада
и что теперь, расстраиваться что ли?
надо было еще выходной отменить (чисто по Алтайскому краю), какой в нем смысл? а вообще было бы совсем весело автоматизаторам расчета зарплаты. разная норма часов в разных регионах)))
А теперь представьте, вы готовитесь к параду 9 мая, маршируете до потери сознания, потом все отменяют, тебя держат в карантине по ковид, потом объявляют опять парад, тебя опять маршируют, накручивают, что нужно красиво проити, а то глаз на жопу и тд. И вот парад, ты уже настроился, и тут тебе говорят, что какого-то фсошника твоя рожа не устроила и он без объяснения причин тебя отстраняет от парада. А тебе даже в рожу плюнуть некому, потому-что эту новость, скорее всего, тебе сказал командир, а фсошник/фсбшник шкерится за "углом" и как-бы не причем. Вот хоть машину попинал, а на него, скорее всего, экстремизм и покушение на пукина повесят.
А теперь представьте, вы готовитесь к параду 9 мая, маршируете до потери сознания, потом все отменяют, тебя держат в карантине по ковид, потом объявляют опять парад, тебя опять маршируют, накручивают, что нужно красиво проити, а то глаз на жопу и тд. И вот парад, ты уже настроился, и тут тебе говорят, что какого-то фсошника твоя рожа не устроила и он без объяснения причин тебя отстраняет от парада. А тебе даже в рожу плюнуть некому, потому-что эту новость, скорее всего, тебе сказал командир, а фсошник/фсбшник шкерится за "углом" и как-бы не причем. Вот хоть машину попинал, а на него, скорее всего, экстремизм и покушение на пукина повес
-ну слава богу все объяснил ,последователь Донцовой.
хорошо хоть не пострелял,а то мог и на то есть веские причины!
молодец диванный иХсперт.!
За какие подвиги медали у этих парадных войск ???
ни все золото что блестит!
не все что похоже на медаль( блин на колодке) является наградой!
может там надпись -Любимому зятю от тещи-за скушанных 100 пельмень.
или ЖСК журавлик,
На параде все оружие деактевировано, конкретно у автоматов спилены бойки и пропилен ствол, про танки не скажу что у них там отломили.
- гость -
На параде все оружие деактевировано, конкретно у автоматов спилены бойки и пропилен ствол, про танки не скажу что у них там отломил
больше пожалуйста не пишите ничего....умоляю.