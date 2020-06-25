Более 20% федерального бюджета потратят на поддержку Пенсионного фонда в 2021 году

В 2021 году трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду увеличится почти на 1 трлн рублей. На пополнение ПФР планируют направить более 20% всех расходов федерального бюджета РФ, пишет РБК.
После увеличения дотаций почти на триллион общая доля федерального трансферта для ПФР достигнет 42,6% – максимума с 2017 года.
Проект основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы уже готов. Он составлен на базе экономического прогноза Минэкономразвития, но пока не утвержден правительством. Минфин должен самостоятельно скорректировать соответствующие параметры бюджетов исходя из окончательного макропрогноза.
Комментарии
Ну так детские пособия оттуда раздавали и еще раздадут?)
поддержку пенсионного фонда? А на поддержку пенсионеров сколько потратят?
Пенсионеры пенсию получают регулярно