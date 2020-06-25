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Более 20% федерального бюджета потратят на поддержку Пенсионного фонда в 2021 году

, ИА "Амител"
Трансферт для ПФР увеличится почти на 1 трлн рублей

В 2021 году трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду увеличится почти на 1 трлн рублей. На пополнение ПФР планируют направить более 20% всех расходов федерального бюджета РФ, пишет РБК.

После увеличения дотаций почти на триллион общая доля федерального трансферта для ПФР достигнет 42,6% – максимума с 2017 года. 

Проект основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы уже готов. Он составлен на базе экономического прогноза Минэкономразвития, но пока не утвержден правительством. Минфин должен самостоятельно скорректировать соответствующие параметры бюджетов исходя из окончательного макропрогноза. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.06.2020 09:08
- гость -

Ну так детские пособия оттуда раздавали и еще раздадут?)

25.06.2020 09:27
- гость -

поддержку пенсионного фонда? А на поддержку пенсионеров сколько потратят?

25.06.2020 09:35
- гость -

Пенсионеры пенсию получают регулярно

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