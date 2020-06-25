В Барнауле началось голосование по поправкам в Конституцию

С 25 июня по 1 июля во всех городах России будет проходить голосование по поправкам в Конституцию. В столице Алтайского края на этих участках жители смогут также отдать свой голос за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести".
Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, пишет пресс-служба городской администрации. Кроме того, проголосовать можно и на придомовых территориях. Такой способ будет доступен с 25 по 30 июня по утвержденному ранее графику.
Сервисы для поиска участков "Найди избирательный участок", "ТИК и УИК на карте России" размещены на официальных сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Алтайского края.
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