Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев предположил, какую сумму суд назначит в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с актером Сергея Захарова. Он предположил, что размер денежной выплаты составить миллион, максимум – полтора миллиона рублей, пишет "Стархит".
"Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента", – подметил адвокат и добавил, что сам актер готов заплатить семье погибшего гораздо больше.
Кроме того, Пашаев опроверг слухи о том, что Ефремову придется продать недвижимость, для того чтобы выполнить решение суда. По словам адвоката, сделать это под домашним арестом невозможно.
Комментарии
Откупятся