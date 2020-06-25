Владимир Путин заявил, что его окружение верит в Россию

Президент Владимир Путин рассказал о том, что в его окружении нет людей, которые не верят в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено", – сказал глава государства во время общения с лауреатами государственных премий.
Один из лауреатов госпремии в области литературы и искусства, директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков пригласил Путина посетить учреждение и заявил, что примет на перевоспитание тех, кто не верит в силу и мощь России.
"И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы сумеем их воспитать", – сказал он.
Комментарии
да, да Лиза Пескова может это подтвердить на все 146%
Верит в Россию, покупает недвижимость за рубежом
И кому то даже в мозг пришло такое, что бы подобный вопрос задать. Не просто не смешно, а ржачь полный. И ответ противно слышать.Что бы кто то в его окружении не верил в ЕГО Россию?........
интересно, наше правительство на каком месте будет среди всех стран по продажности и корумпированности....
Я тоже верю в Россию,хотя и не из "окружения". Я в Путина не верю!!!
В слове "верит" пропустил всего-то одну букву Т после Р.
предположим они считают Россию своим домом. Скажите какой нормальный человек разрешит захоранивать ядерные отходы из других стран, у себя дома? его окружение видит в России дойную корову и верят они, что она еще немного будет доиться
Кто такая вера? Хотелось бы раскрыть подробнее....