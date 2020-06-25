Алтайская прокуратура нашла владельца подстанции, в которой погиб ребенок

Трансформаторная будка, рядом с которой обнаружили тело погибшего девятилетнего мальчика в селе Заводском Троицкого района, принадлежит местному лесоперерабатывающему предприятию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Напомним, что инцидент произошел 21 июня. Мальчик вместе с 14-летним братом отправились в гости к приятелю. Через какое-то время младший пошел домой, однако до дома ребенок так и не добрался. Тело мальчика с многочисленными ожогами нашли возле трансформаторной будки.
После проверки прокуратура выяснила, что на дверях подстанции не было замков и предупреждающих надписей. В связи с выявленными нарушениями ведомство внесло представление директору предприятия, а Троицкий СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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