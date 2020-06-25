Смартфон за 199 рублей. "Билайн" продает новые модели Samsung по выгодной цене

"Билайн" предлагает смартфоны Samsung Galaxy 2020 года ниже их рыночной стоимости. Цена начинается от 199 рублей в месяц в комплекте с услугами связи, аксессуарами, страховкой или другими услугами на 12 месяцев в кредит.

В акции участвуют смартфоны Samsung Galaxy А20, Samsung Galaxy А21s, Samsung Galaxy А30s, Samsung Galaxy А31, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy А51, Samsung Galaxy A71 и другие модели.

В состав комплекта, помимо смартфона, входят один из тарифов линейки "Близкие люди" или "Не один дома": c большими пакетами минут и интернета или доступом к новинкам кино, музыки, журналам или облачному хранилищу. Также покупатель получит аксессуары, страховку или услуги по настройке смартфонов. Наполнение комплекта зависит от выбранного устройства.

Например, цена Samsung Galaxy А21s 32 Gb в составе комплекта – 199 рублей в месяц. В стоимость входит один из тарифов "Близкие люди" или "Не один дома", опция "10 000 рублей на связь по акции" на 12 месяцев и аксессуары на сумму от 2 660 рублей. Общая стоимость комплекта составит 15 048 рублей.

Сумма ежемесячного платежа за кредит варьируется в зависимости от модели и объема памяти. Количество товаров ограничено.

Акция действует с 1 июня 2020 года по 12 июля 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна на сайте.

Опция "Х рублей на связь по акции" расходуется только на оплату пакетов услуг связи, предоставляемых по тарифному плану участника акции в порядке и в размере, предусмотренном для списания абонентской платы.

Тарифная линейка "Близкие люди" действует для физических лиц на территории РФ, за исключением Республики Крым и г. Севастополя, при технической возможности подключения. Подробнее о стоимости и условиях подключения на beeline.ru.

Тарифная линейка "Не один дома" действует для абонентов тарифов "Не один дома" с предоплатной системой расчетов в сети "Билайн" при технической возможности подключения. На подписку на сервисы "Билайн Журналы" Kiozk (18+), "Облако Билайн" (6+, до 10 Гб), "Музыка Билайн" (12+) предоставляется скидка в размере 100 %. В ежемесячную плату включен пакет "Vip Play ТВ" в "Билайн ТВ" (12+) на год с момента его активации. Подробнее о стоимости и условиях подключения тарифов и сервисов – на beeline.ru.

В зависимости от модели смартфона состав комплекта может отличаться.

Акция действует в собственных офисах "Билайн" на всей территории РФ за исключением Республики Крым и города Севастополя.

Для моделей Samsung Galaxy А30s, А21s, А31, А40, А41, А51, А71 кредитный продукт "Кредит 0-0-12 Промо" от КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), лицензия ЦБ №3354 от 26.04.2013 г. Сумма кредита от 3 000 руб. до 175 000 руб., первоначальный взнос 0 руб., срок – 12 мес., ставка – 19,91 % годовых, полная стоимость кредита 19,91%.

Для моделей Samsung Galaxy Note 10 Lite, S10 Lite кредитный продукт "Рассрочка 0-0-18" от АО "Тинькофф Банк", лицензия ЦБ №2673 от 24.03.2015. Сумма кредита от 3 000 руб. до 200 000 руб., первоначальный взнос – 0 руб., срок – 18 мес. ставка – 25,3 % годовых, полная стоимость кредита 25,3%.

Кредит без переплат предоставляется при условии оформления в отношении смартфона страхового полиса "Защита покупки" (АО "АльфаСтрахование", лицензия №2239 от 13.11.2017). Стоимость страхового полиса зависит от выбранного смартфона (от 2 077 до 6 601 руб.).