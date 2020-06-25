В Алтайском крае сбили велосипедиста. Пострадавший впал в кому

Ночью в Бийске автомобиль сбил велосипедиста, сообщает "Аварком Бийск".
Инцидент произошел около полуночи на улице Вали Максимовой. Мужчина на двухколесном транспорте решил переехать дорогу в районе железнодорожной поликлиники. Молодой водитель на ВАЗ-2114 не успел затормозить и сбил велосипедиста. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина находится в коме.
Как ранее сообщал amic.ru, в ночь с 12 на 13 июня в Барнауле в районе Нового рынка произошло ДТП с участием велосипедиста. По словам одного из очевидцев, водитель двухколесного транспорта начал резко пересекать проезжую часть в районе пешеходного перехода, и водитель автомобиля не успел среагировать.
Комментарии
еще до одного может быть дойдет....что так делать нельзя.
Жаль видетеля тазика. затаскают ведь.
Хотя по сути это ДТП, пересечение транспортным средством проезжей части и велик виноват, еще должен оплатить водиле покраску авто...
Может быть пора запретить перемещаться на велосипедах по дорогам и объяснить всем сотый раз, что на пешеходном переходе необходимо спешиваться?
Велосипедист как и минер ошибается один раз. Надо сознавать, что на дороге смерть всегда рядом без разницы на чем ты едешь.