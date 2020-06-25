Харламов отреагировал на опровержение информации о разводе с Асмус

Гарик Харламов опроверг информацию о том, что его развод с Кристиной Асмус – розыгрыш. Видео с опровержением юморист выложил у себя в социальных сетях.
Ранее ведущий YouTube-проекта Comment Out Владимир Маркони написал, что о разводе Харламов рассказал во время выполнения испытания на шоу.
Харламов, в свою очередь, обвинил Маркони в попытке пропиарить свой проект за счет чужого развода и призвал выложить в Сеть трейлер выпуска, в котором он якобы принимал участие.
"Просто разводимся и все", – сказал комик.
Ранее Харламов и Асмус рассказали о разводе на своих страницах в Instagram. Содержание публикаций примерно одинаковое: они благодарят друг друга за время, проведенное вместе. Оба уже бывших супруга также пишут, что они расстаются друзьями и сохранят уважение друг к другу.
Комментарии
вот как было нацрать пару дней назад на это так ничего не поменялось
дакакая в *опу арзница разведутся они или нет. это их жизнь. Бесит желтая пресса.
25.06.2020 13:56
- гость -
вот как было нацрать пару дней назад на это так ничего не поменялось
+1.
вообще пофиг
Единиц талантов ценишь за их таланты, а где, с кем, как часто - это их дело и знать этого не хочется. Это даже как-то подло и противно, подглядывать за чужой личной жизнью.
А у нас еще единицы талантов разбавлены сотнями посредственностей, всякими мерзопакостными Рынсками да Паниными
это хоккеист что ли
25.06.2020 14:06
точный
"— Не-е, это не Жазель. Жазель была брунетка, а эта вся белая." (х\ф "Формула любви"
14.06 Я тоже сразу так подумал.
25.06.2020 14:06
точный
это хоккеист что ли
Да, это он. На коне и весь в белом.
25.06.2020 14:15
Гость
+++++! ))))))