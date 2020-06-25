В Госдуме предложили выдавать деньги семьям, которые отказались от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ежемесячно выплачивать деньги семьям, которые откажутся отдавать своих детей в детские сады. Письмо парламентарий направил министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.
В своем обращении Власов отметил, что в России все еще существует проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях. Одним из решений может стать ежемесячная выплата, которую семья будет оформлять взамен места в садике.
"Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ", – написано в тексте обращения.
При этом если родители передумают, то они смогут отказаться от выплаты и вновь встать в очередь на получение места в дошкольном учреждении.
Комментарии
Что это было?.. а потом за то, что от школы отказались? Ну держитесь, владельцы разного рода трансформаторных будок...
Депутат написал письмо министру.
Где- " В Госдуме предложили выдавать..."?
Снова подарок алкашам.
Ну что же, забираю детей отправляю в деревню, получаю мроты - профит.
со школой так же можно? институт, армия...
Когда начнут поддерживать работающее население - основного налогоплательщика. Тех людей, на чьи налоги живут алкаши и тунеядцы????
а где ребенок то будет?
а он с мамкой которая полжизни в декретном с десятком детей
Когда начнут поддерживать работающее население - основного налогоплательщика.
никогда
чтобы делить, распределять и получать надо кого-то стричь, доить и оббирать
закон сообщающихся сосудов в условиях капитизма-с)))
25.06.2020 14:21
- гость -
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Верно подмечено! Многодетные алконавты в шоколаде нынче!
харэ завидовать, становитесь алкашами и гребите бабло лопатами, кто не дает то?
Да все предельно ясно. Государству нужно тупое необразованное стадо, которым легко управлять. Поэтому и поддерживают расплод дебилов.
кстати в некоторых регионах дают компенсацию за то, что дети вместо обучения в школе- учатся на домашнем обучении.