Блестящий ГАЗ-69 вошел в топ-10 самых дорогих б/у автомобилей Барнаула

Специалисты портала car.ru составили список из 10 самых дорогих автомобилей с пробегом, которые можно купить в Барнауле. Среди иномарок затесался ретромобиль ГАЗ.
Отечественное авто замыкает список. ГАЗ-69 1954 года выпуска восстановили и доработали три года назад. Заявленный в объявлении пробег – тысяча километров, а цена такого экспоната – 2,5 млн рублей.
На первом месте расположился Lexus LX570, который с 2019 года успел проехать 15 тысяч километров и потерять в цене 2,9 млн рублей. Сейчас за внедорожник просят 6,9 млн рублей. На втором месте Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 2017 года выпуска за 6,5 млн рублей, а на третьем расположился Lexus LZ за 4,9 млн.
За ними идут: Toyota Land Cruiser (4,7 млн руб), Mercedes-Benz G-класс AMG (4,65 млн руб), Land Rover Range Rover Velar (3,69 млн руб), Lexus LX III 570 (3,5 млн руб), Toyota Land Cruiser Prado (3 млн руб) и Toyota Land Cruiser 200 Series (2,75 млн руб).
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