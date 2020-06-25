Белокуриха оказалась наиболее самодостаточным городом Алтайского края

Белокуриха заняла первое место среди муниципальных образований Алтайского края по количеству собственных доходов казны. Данные по исполнению консолидированных бюджетов опубликовала пресс-служба регионального Минфина.
Доля собственных доходов в бюджете Белокурихи составляет 46,6%. Второе место занял Барнаул с 46,1%, а третье Бийск с 42.1%. На последнем месте среди муниципалитетов края оказался Солонешенский район с 15,2%.
При этом объемы доходов в местные бюджеты падают – по сравнению с пятью первыми месяцами прошлого года показатели снизились на 1% по муниципальным районам и на 11% — по городским округам. Общая финансовая помощь из федерального и краевого бюджетоы уже превысила 12 млрд рублей, а в среднем муниципалитеты региона получают около 64% всех средств.
Комментарии
зато громче всех ныли что вся отрасль накрылась короной