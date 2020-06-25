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Белокуриха оказалась наиболее самодостаточным городом Алтайского края

, ИА "Амител"
Курорт на первом месте в регионе по собственным доходам бюджета
Фото: ohotka.ru

Фото: ohotka.ru

Белокуриха заняла первое место среди муниципальных образований Алтайского края по количеству собственных доходов казны. Данные по исполнению консолидированных бюджетов опубликовала пресс-служба регионального Минфина.

Доля собственных доходов в бюджете Белокурихи составляет 46,6%. Второе место занял Барнаул с 46,1%, а третье Бийск с 42.1%. На последнем месте среди муниципалитетов края оказался Солонешенский район с 15,2%.

При этом объемы доходов в местные бюджеты падают – по сравнению с пятью первыми месяцами прошлого года показатели снизились на 1% по муниципальным районам и на 11% — по городским округам. Общая финансовая помощь из федерального и краевого бюджетоы уже превысила 12 млрд рублей, а в среднем муниципалитеты региона получают около 64% всех средств.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.06.2020 16:11
123

зато громче всех ныли что вся отрасль накрылась короной

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