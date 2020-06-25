Алтайский стрелок вошел в топ самых метких в новейшей истории России

Алтайский стрелок Сергей Каменский вошел в топ самых метких в новейшей истории России. Рейтинг лучших снайперов за 27 лет с момента распада СССР составило агентство "Весь спорт". Бийчанин Сергей Каменский занимает в этом списке 10-е место.
Напомним, алтайский спортсмен дважды становился чемпионом мира в стрельбе из малокалиберной винтовки. Также на счету Каменского серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. Кроме того, бийчанин семь раз выигрывал чемпионат Европы и является многократным призером чемпионатов мира.
Добавим, что первое место в рейтинге российских снайперов занял самый титулованный отечественный стрелок Артем Хаджибеков.
Комментарии
Да это что... Вон наш барнаульнянин маршировал на параде, вот это успех... Т