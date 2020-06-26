Клиент придет сам. Что такое email-маркетинг и как он работает

Предприниматели могут получить готового к покупке клиента через интернет. Для этого бизнесмены все чаще используют различные инструменты онлайн-маркетинга. Один из эффективных вариантов – email-рассылка. Это несложный способ увеличить конверсию, средний чек и клиентскую базу.
Что такое email-маркетинг?
Такой способ продвижения товаров или услуг часто приравнивают к массовым рассылкам и спаму, но это разные вещи. В отличие от спама, в email-маркетинге клиент:
- добровольно предоставляет адрес для рассылки;
- выражает согласие на получение писем;
- имеет возможность отписаться в любой момент.
Интерес к email-маркетингу многие специалисты объясняют тем, что с его помощью можно достигнуть высоких результатов в своей деятельности, при этом он прост и надежен в использовании.
Зачем он нужен?
Клиенты доверяют компании, когда уверены в ее стабильности. Для этого важно, чтобы было видно работу предприятия. Email-рассылка – один из способов держать потребителей и деловых партнеров в курсе новостей или акций. Поэтому специальные сервисы email-маркетинга с каждым днем становятся все более востребованными среди представителей разного бизнеса.
Какие преимущества?
В первую очередь, это возможность одновременно охватить большое количество клиентов, потенциальных покупателей, партнеров. Вторым преимуществом стало то, что перед отправкой писем сервис проверяет все данные на ошибки и уведомляет клиента о них. К тому же работая через специализированные сервисы email-маркетинга можно пользоваться готовыми базами данными. Это делает процесс рассылки еще более простым и удобным.
Малый и средний бизнес в первую очередь заинтересован в возможностях, которые предоставляет сервис email-маркетинга, так как это отличная возможность продвижения и получения более высокой прибыли.
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