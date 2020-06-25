На разбившего стекла машины ФСО в Москве солдата не стали заводить уголовное дело

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело в отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО перед парадом Победы. Об этом сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам", – сказал неназванный источник информагентства.
Как ранее сообщил amic.ru, 24 июня прямо перед парадом Победы солдат разбил стекло автомобиля Федеральной службы охраны. По предварительной информации, сделал он это после того, как ФСБ отправило военнослужащего в запас и отстранило его от участия в шествии.
Комментарии
А уголовное дело за что?
Или фсо это неприкасаемые царевы опричники?
Там чисто гражданская ответственность.