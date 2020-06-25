В Минкульте рассказали, когда российские кинотеатры возобновят работу

Кинотеатры в крупных городах могут открыться уже 15 июля, рассказала глава Минкульта Ольга Любимова. Однако точная дата зависит от эпидемиологической обстановки.
"Исходя из эпидемиологической обстановки, дата будет выбрана руководителем (региона, – RT). Но параллельно мы понимаем, что <...> принцип тут совершенно другой. И для того чтобы мы дождались премьер, открыты должны быть все кинотеатры. <...> Мы говорили о возможной дате 15 июля, она продолжает быть актуальной", – сказала Любимова.
Напомним, что ранее в Алтайском крае сняли ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, разрешили оказание медицинской помощи, но не везде.
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