Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в президентские выборы вмешиваются другие страны. Ситуацию с внешним давлением он намерен обсудить с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
"Они [кукловоды] и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", – заявил Лукашенко.
Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "РФ никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы".
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