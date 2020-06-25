Двое жителей Алтайского края ограбили водителя такси и угнали автомобиль

Двоих жителей Бийска осудили за ограбление таксиста, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Инцидент произошел в октябре 2019 года. Двое мужчин решили совершить разбойное нападение на водителя такси. Реализуя задуманное, злоумышленники в ночное время вызвали такси и попросили отвезти их в село Смоленское.
Следуя по автодороге Бийск – Белокуриха, они изменили маршрут и попросили водителя свернуть на второстепенную дорогу. Там злоумышленники напали на таксиста с ножом, отобрали у него деньги и мобильные телефоны, а когда потерпевшему удалось убежать с места происшествия, один из злоумышленников угнал его автомобиль.
Суд признал обоих мужчин виновными и дал одному пять лет лишения свободы, а второму – пять с половиной лет.
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