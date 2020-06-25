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В Змеиногорске начали работу по ремонту грунтовых дорог

, ИА "Амител"
Один из участков готовят к будущему асфальтированию
Фото: 'Змеиногорский вестник'

Фото: "Змеиногорский вестник"

Несколько недель на улицах Змеиногорска ведется ремонт дорог. Договор на работы с муниципалитетом заключил предприниматель Эдуард Савинов, пишет газета "Змеиногорский вестник".

25 июня рабочие ремонтировали грунтовое полотно на улице Фрунзе. Дорогу отсыпали щебеночной смесью, которую затем укатали катком. В издании отмечают, что таким образом проезжую часть готовят к предстоящему асфальтированию. 

Подобные работы уже были проведены на улицах Фрунзе, Нагорная, Спартака, Щорса. Отмечается, что на некоторых из них ремонт будет проведен частично. 

Кроме того, в рамках проекта отремонтируют тротуар на улице Пугачева. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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