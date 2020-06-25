В Змеиногорске начали работу по ремонту грунтовых дорог

Несколько недель на улицах Змеиногорска ведется ремонт дорог. Договор на работы с муниципалитетом заключил предприниматель Эдуард Савинов, пишет газета "Змеиногорский вестник".
25 июня рабочие ремонтировали грунтовое полотно на улице Фрунзе. Дорогу отсыпали щебеночной смесью, которую затем укатали катком. В издании отмечают, что таким образом проезжую часть готовят к предстоящему асфальтированию.
Подобные работы уже были проведены на улицах Фрунзе, Нагорная, Спартака, Щорса. Отмечается, что на некоторых из них ремонт будет проведен частично.
Кроме того, в рамках проекта отремонтируют тротуар на улице Пугачева.
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